Более 60 тысяч человек стоят в очереди на прививку от коронавируса в Екатеринбурге

63 тысячи человек ожидают своей очереди на прививку от коронавируса в Екатеринбурге. На данный момент привились уже 44,5 тысячи местных жителей.

Ежедневно вакцину от COVID-19 получают от двух до трёх тысяч человек. Запись на прививку осуществляется через портал Госуслуг, по телефону «112», а также через регистратуры поликлиник Екатеринбурга, пишет Znak. При любом из этих способов вам позвонит специалист из поликлиники через одну-две недели и пригласит на прививку,рассказала заместитель главы Екатеринбурга по вопросам социальной политики Екатерина Сибирцева. Выяснилось, что в Екатеринбурге хотят привить примерно 60% населения Екатеринбурга. Прививку советуют ставить даже тем, кто уже перенёс коронавирус. Напомним, 17 февраля в Екатеринбурге прошла первая выездная вакцинация, которая состоялась в одном из торговых центров города. Выездная вакцинация от коронавируса впервые пройдёт в Екатеринбурге

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