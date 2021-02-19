Более 60 тысяч человек стоят в очереди на прививку от коронавируса в Екатеринбурге

Более 60 тысяч человек стоят в очереди на прививку от коронавируса в Екатеринбурге

Сегодня, 19:09Здоровье и экологияФото: 1mediainvest.ru
63 тысячи человек ожидают своей очереди на прививку от коронавируса в Екатеринбурге. На данный момент привились уже 44,5 тысячи местных жителей.

Ежедневно вакцину от COVID-19 получают от двух до трёх тысяч человек. Запись на прививку осуществляется через портал Госуслуг, по телефону «112», а также через регистратуры поликлиник Екатеринбурга, пишет Znak.

При любом из этих способов вам позвонит специалист из поликлиники через одну-две недели и пригласит на прививку,рассказала заместитель главы Екатеринбурга по вопросам социальной политики Екатерина Сибирцева.

Выяснилось, что в Екатеринбурге хотят привить примерно 60% населения Екатеринбурга. Прививку советуют ставить даже тем, кто уже перенёс коронавирус.

Напомним, 17 февраля в Екатеринбурге прошла первая выездная вакцинация, которая состоялась в одном из торговых центров города.

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