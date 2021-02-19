Паводки после зимних снегопадов ожидаются в Свердловской области

Паводки после зимних снегопадов ожидаются в Свердловской области

Сегодня, 15:46Здоровье и экологияФото: 1mediainvest.ru
Паводки ожидаются в Свердловской области уже в марте 2021 года. Причиной этого являются зимние снегопады.

Из-за снегопадов в зимние месяцы толщина снежного покрова в некоторых областях региона достигла от 24 см до 74 см, пишет Znak.

На Среднем Урале 15 муниципалитетов оказались в зоне риска подтопления. К ним относятся: Красноуфимский, Нижний Тагил, Верхотурский, Горноуральский, Белоярский, Карпинский, Туринский, Каменск-Уральский городские округа, а также Байкаловский, Нижнесергинский, Талицкий, Ирбитский, Махневский, Серовский и Слободо-Туринский районы.

Прогнозируем, что этот период пройдет без последствий. Будет задействовано 15 тыс. человек и 3 тыс. техники, включая 11 вертолетов,сообщил первый заместитель начальника ГУ МЧС России по Свердловской области Иван Павленко.

Напомним, синоптики Свердловской области сообщили о морозах, которые продлятся до начала марта. В этот период также ожидаются осадки.

Материалы по теме:
паводокзимаосадкиснегопад
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы