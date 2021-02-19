Паводки после зимних снегопадов ожидаются в Свердловской области

Паводки ожидаются в Свердловской области уже в марте 2021 года. Причиной этого являются зимние снегопады.

Из-за снегопадов в зимние месяцы толщина снежного покрова в некоторых областях региона достигла от 24 см до 74 см, пишет Znak. На Среднем Урале 15 муниципалитетов оказались в зоне риска подтопления. К ним относятся: Красноуфимский, Нижний Тагил, Верхотурский, Горноуральский, Белоярский, Карпинский, Туринский, Каменск-Уральский городские округа, а также Байкаловский, Нижнесергинский, Талицкий, Ирбитский, Махневский, Серовский и Слободо-Туринский районы. Прогнозируем, что этот период пройдет без последствий. Будет задействовано 15 тыс. человек и 3 тыс. техники, включая 11 вертолетов,сообщил первый заместитель начальника ГУ МЧС России по Свердловской области Иван Павленко. Напомним, синоптики Свердловской области сообщили о морозах, которые продлятся до начала марта. В этот период также ожидаются осадки. Морозная погода на Урале сохранится в начале весны

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