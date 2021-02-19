Почти 69 тысяч человек выздоровели от COVID-19 в Свердловской области

По России за сутки из медицинских учреждений выписано 18 637 человек. Больше всего выздоровевших от инфекции в Санкт-Петербурге — 3 676, Москве — 2 112 и Московской области — 598. Таким образом, с начала пандемии выздоровело 3 679 949 человек. По данным Роспотребнадзора, под наблюдением медиков остается 604 357 пациентов.