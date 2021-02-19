Почти 69 тысяч человек выздоровели от COVID-19 в Свердловской области

Больше всего случаев выявлено у жителей Екатеринбурга, там заболело 85 человек. Также новая коронавирусная инфекция подтверждена у граждан из Алапаевска, Артинского, Асбестовского, Белоярского городских округов, Березовский, Богдановича, Верхнего Тагила, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Верхней Синячихи, Верхотурья, Горноуральского городского округа, Ивделя, Ирбита, Каменска-Уральского, Камышлова и Камышловского района, Карпинска, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска, Невьянска, Нижнего Тагила, Нижнесергинского района, Нижней Туры, Первоуральска, Пышминского городского округа, Ревды, Режа, Рефтинского городского округа, ЗАТО Свободный, Североуральска, Сухого Лога, Сысерти, Талицы.
С начала пандемии в Свердловской области зарегистрирован 75 921 заболевший жителей региона. В тяжелом состоянии находятся 316 человек, из них 201 лежит в реанимации и 131 — на аппаратах ИВЛ.
В России за минувшие сутки зарегистрировано 13 433 случаев коронавируса в 85 регионах страны. Больше всего заболевших выявлено в Москве — 1972, Санкт-Петербурге — 1 087 и Московской области — 687. За все время эпидемии по стране зафиксирован 4 139 031 пациент с COVID-19.
Общее число выздоровевших жителей региона составило 68 794 человека.
По России за сутки из медицинских учреждений выписано 18 637 человек. Больше всего выздоровевших от инфекции в Санкт-Петербурге — 3 676, Москве — 2 112 и Московской области — 598. Таким образом, с начала пандемии выздоровело 3 679 949 человек. По данным Роспотребнадзора, под наблюдением медиков остается 604 357 пациентов.
За минувшие сутки в Свердловской области скончалось от инфекции 13 человек. С начала эпидемии зафиксирован 2 281 летальный случай.
В России за время пандемии от COVID-19 умерло 82 396 пациентов, из них 470 человек за последние 24 часа. Больше всего летальных случаев зафиксировано в Москве — 53, Санкт-Петербурге — 47, а также Московской области — 35.