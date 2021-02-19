Почти 69 тысяч человек выздоровели от COVID-19 в Свердловской области

Почти 69 тысяч человек выздоровели от COVID-19 в Свердловской области

Сегодня, 13:44Здоровье и экологияФото: 1mediainvest.ru
С начала пандемии коронавируса от инфекции выздоровело 68 794 жителей Свердловской области, сообщает оперштаб региона.

За сутки в Свердловской области зафиксировано 216 случаев коронавируса

Больше всего случаев выявлено у жителей Екатеринбурга, там заболело 85 человек. Также новая коронавирусная инфекция подтверждена у граждан из Алапаевска, Артинского, Асбестовского, Белоярского городских округов, Березовский, Богдановича, Верхнего Тагила, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Верхней Синячихи, Верхотурья, Горноуральского городского округа, Ивделя, Ирбита, Каменска-Уральского, Камышлова и Камышловского района, Карпинска, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска, Невьянска, Нижнего Тагила, Нижнесергинского района, Нижней Туры, Первоуральска, Пышминского городского округа, Ревды, Режа, Рефтинского городского округа, ЗАТО Свободный, Североуральска, Сухого Лога, Сысерти, Талицы.

С начала пандемии в Свердловской области зарегистрирован 75 921 заболевший жителей региона. В тяжелом состоянии находятся 316 человек, из них 201 лежит в реанимации и 131 — на аппаратах ИВЛ.

В России за минувшие сутки зарегистрировано 13 433 случаев коронавируса в 85 регионах страны. Больше всего заболевших выявлено в Москве — 1972, Санкт-Петербурге — 1 087 и Московской области — 687. За все время эпидемии по стране зафиксирован 4 139 031 пациент с COVID-19.

С 18 по 19 февраля из больниц Свердловской области по выздоровлению от коронавируса выписано 230 человек

Общее число выздоровевших жителей региона составило 68 794 человека.

По России за сутки из медицинских учреждений выписано 18 637 человек. Больше всего выздоровевших от инфекции в Санкт-Петербурге — 3 676, Москве — 2 112 и Московской области — 598. Таким образом, с начала пандемии выздоровело 3 679 949 человек. По данным Роспотребнадзора, под наблюдением медиков остается 604 357 пациентов.

На Среднем Урале увеличилась суточная смертность от коронавируса

За минувшие сутки в Свердловской области скончалось от инфекции 13 человек. С начала эпидемии зафиксирован 2 281 летальный случай.

В России за время пандемии от COVID-19 умерло 82 396 пациентов, из них 470 человек за последние 24 часа. Больше всего летальных случаев зафиксировано в Москве — 53, Санкт-Петербурге — 47, а также Московской области — 35.

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