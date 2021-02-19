Превышение ПДК загрязнений до 85 раз: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 19 февраля

И вновь после перерыва в два дня из-за сильных морозов редакция TagilCity.ru провела замеры воздуха на наличие пяти загрязняющих веществ возле ж/д вокзала. Газоанализатор показал превышение выбросов в десятки раз.

Показатели веществ в воздухе были такими: диоксид азота - 10,7 мг/м3 при разовой ПДК 0,2 мг/м3 (превышение в 53,5 раза );

); диоксид серы - 2,4 мг/м3 при разовой ПДК 0,5 мг/м3 (превышение в 4,8 раза )

) сероводород - 0,68 мг/м3 при разовой ПДК 0,008 мг/м3 (превышение в 85 раз );

); формальдегид - 0,28 мг/м3 при разовой ПДК 0,05 мг/м3 (превышение в 5,6 раза). Замеры проходили при температуре воздуха -20 градусов и юго-западном ветре со скоростью один метр в секунду. Кроме того, в Нижнем Тагиле до 21 февраля действует предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях для рассеивания вредных веществ в воздухе. В этот период предприятия обязаны снижать количество выбросов. Диоксид азота относится к третьему классу опасности и воздействует на органы дыхания. В зависимости от концентраций проявляются различные последствия воздействия вещества на организм человека — от слабого раздражения слизистых оболочек глаз и носа до отека легких. Источниками выбросов диоксида азота в Нижнем Тагиле являются ЕВРАЗ НТМК — 5 400 тонн в год, меньше — ВГОК — 451 тонна в год, УВЗ — 448 тонн в год, «Планта» — 71 тонна в год, «Уралхимпласт» — 60 тонн в год. Сероводород имеет второй класс опасности. Его длительное и систематическое воздействие приводит к иммунодефициту, увеличению количества заболеваний легочной системы и неврозами. Больше всего сероводорода за год выбрасывает ЕВРАЗ НТМК— 73,1 тонны. Диоксид серы — это бесцветный газ с характерным резким запахом (запах загорающейся спички), дымится на воздухе. Воздействие диоксида серы в концентрациях выше ПДК может вызвать нарушение функций дыхания. Не исключено действие на слизистые оболочки, воспаление носоглотки, трахеи, бронхиты, кашель, хрипота и боль в горле. Его выбрасывают ЕВРАЗ НТМК — 5 200 тонн в год, УВЗ — 867 тонн в год, ВГОК — 10 тонн в год, «Планта» — 1,8 тонны в год, «Уралхимпласт» — 225 кг в год. Формальдегид оказывает отрицательное влияние на генетику, органы дыхания, зрения и кожный покров. Занесен в список канцерогенных веществ. Относится ко второму классу опасности. Выбрасывают вещество «Уралхимпласт» — 22 тонны в год и ЕВРАЗ НТМК— 396 кг в год. Напомним, в декабре 2020 года глава региона Евгений Куйвашев заявил, что проекты санитарно-защитных зон предприятий Нижнего Тагила находятся на госэкспертизе. В связи с этим редакция TagilCity.ru предлагала читателям сыграть в игру «правда или вымесел». «Правда или вымысел»: обманул ли Куйвашев насчет санитарных зон в Нижнем Тагиле?

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