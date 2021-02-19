Синоптики объявили об аномальном похолодании в Свердловской области

Синоптики объявили об аномальном похолодании в Свердловской области

Сегодня, 15:12Здоровье и экологияФото: 1mediainvest.ru
Синоптики сообщили об аномальном похолодании на территории Свердловской области с 21 февраля по 25 февраля.

Среднесуточная температура в Свердловской области в указанные дни будет ниже среднего показателя на семь градусов, сообщает ФГБУ «Уральское УГМС».

В некоторых частях региона температура воздуха опустится до -41 градуса. МЧС предупреждает о возможных опасностях как водителей, так и пешеходов. В морозные дни лучше отказаться от длительных поездок за город, а также прогулок.

Напомним, синоптики Свердловской области объявили, что морозы сохранятся даже в начале марта. В ближайшие недели также ожидается большое количество осадков.

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