Синоптики объявили об аномальном похолодании в Свердловской области

Среднесуточная температура в Свердловской области в указанные дни будет ниже среднего показателя на семь градусов, сообщает ФГБУ «Уральское УГМС».
В некоторых частях региона температура воздуха опустится до -41 градуса. МЧС предупреждает о возможных опасностях как водителей, так и пешеходов. В морозные дни лучше отказаться от длительных поездок за город, а также прогулок.
Напомним, синоптики Свердловской области объявили, что морозы сохранятся даже в начале марта. В ближайшие недели также ожидается большое количество осадков.