TagilCity.ru едет на замеры воздуха в Челябинск

Эко-активисты из Челябинска пригласили журналиста TagilCity.ru в гости, но не чай попить, а сделать замеры воздуха на наличие веществ-загрязнителей. В это воскресенье, 21 февраля, мы узнаем, чем дышат жители города с самым грязным воздухом по версии вице-премьера Виктории Абрамченко.

Челябинск и Нижний Тагил во многом схожи по экологическим проблемам. То же металлургическое производство, частые смоги, неприятный запах в воздухе, от которого многим челябинцам становится плохо. Именно это стало одним из поводом для приглашения TagilCity.ru, рассказала эко-активистка Наталья Шипицина. Последнее заявление Абрамченко о том, что Челябинск стоит первым в списке городов, где воздух опасен для здоровья жителей, а Нижний Тагил — на втором, еще больше объединило наши города. При этом оба города входят в программу «Чистый воздух»,считает Наталья. Смог над Челябинском Фото: Наталья Шипицина Кроме того, в Челябинске существует государственная система мониторинга загрязнения атмосферного воздуха, которая в онлайн режиме показывает уровень выбросов. Однако активисты имеют к данным мониторинга ряд существенных вопросов. Чаще всего система показывает незначительные превышения по одному-двум веществам. При этом жители Челябинска задыхаются от запаха. У многих начинает болеть голова, увеличивается количество ОРВИ, слезятся глаза. Поэтому мы хотим сделать независимые замеры воздуха, но у нас нет своего газоанализатора, а у Тагила он есть. Вот и решили позвать журналистов в гости,рассказала Наталья. Напомним, 19 февраля замеры воздуха на ж/д вокзале в Нижнем Тагиле показали превышение выбросов до 85 раз. Превышение ПДК загрязнений до 85 раз: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 19 февраля

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter