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В Нижнем Тагиле за сутки зафиксировано 17 случаев COVID-19

С 18 по 19 февраля в Нижнем Тагиле выявлено 17 новых случаев коронавируса, сообщает оперативный штаб Свердловской области.

Общее число инфицированных тагильчан с начала пандемии составило 4 573 человека.

В Свердловской области за сутки зарегистрировано 216 случаев COVID-19, за все время эпидемии — 75 921 человек. 316 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 131 из них подключен к аппаратам ИВЛ. За сутки из больниц выписано 230 жителей региона, за все время выздоровело 68 794 свердловчанина. Общее количество летальных случаев с начала пандемии коронавируса — 2 281, из них 13 человек умерло за прошедшие сутки.

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