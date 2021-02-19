В Нижнем Тагиле за сутки зафиксировано 17 случаев COVID-19

В Свердловской области за сутки зарегистрировано 216 случаев COVID-19, за все время эпидемии — 75 921 человек. 316 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 131 из них подключен к аппаратам ИВЛ. За сутки из больниц выписано 230 жителей региона, за все время выздоровело 68 794 свердловчанина. Общее количество летальных случаев с начала пандемии коронавируса — 2 281, из них 13 человек умерло за прошедшие сутки.