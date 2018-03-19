Двухголовая змея была обнаружена в США фермером

Двухголовый удав, которого нашёл фермер из США, удивил учёных.



По информации учёных, вероятность выживания в живой природе при подобных мутациях крайне мала. Обычно такие змеи умирают в первое время после рождения, так как не могут найти достаточно еды и при взрослении испытывают общие проблемы с почками.



Как сообщают «Известия», у обнаруженного удава не только две головы, но и пара сердец и пищеводов.