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Новости Нижнего Тагила

Двухголовая змея была обнаружена в США фермером

19 марта 2018, 06:05Добавить новость
животные,курьезы,экология,США,фермер,змея,находка,ученые
Уникальную находку из мира рептилий сделал американский фермер. Мужчина обнаружил двухголового удава.

Двухголовый удав, которого нашёл фермер из США, удивил учёных.

По информации учёных, вероятность выживания в живой природе при подобных мутациях крайне мала. Обычно такие змеи умирают в первое время после рождения, так как не могут найти достаточно еды и при взрослении испытывают общие проблемы с почками.


Как сообщают «Известия», у обнаруженного удава не только две головы, но и пара сердец и пищеводов.

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