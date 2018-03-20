-11
Свердловская область
Нижний Тагил
-11
день: -7
вечер: -2
Погода в Нижнем Тагиле на неделю
USD 0.00
EUR 0.00
Новости Нижнего Тагила

Лидеры голосования за благоустройство территорий Тагила станут известны 22 марта

20 марта 2018, 10:00Добавить новость
выборы,город,Нижний Тагил,Свердловская область,экология,благоустройство,голосование,территория

Помимо выборов президента в Нижнем Тагиле прошло голосование по отбору общественных территорий, которые будут благоустроены в 2018 году. Свои голоса отдали 136 тыс. тагильчан.

18 марта жители Нижнего Тагила проголосовали за территории, которые, по их мнению, должны быть благоустроены в 2018 году.

Свой выбор сделали 136 тыс. человек, что составляет 59,7% от числа жителей, закрепленных за специально созданными участками.


Как сообщают «Все новости», итоги будут известны 22 марта, когда завершится работа счётных комиссий.

 


Фотоотчет: Выборы президента РФ в Нижнем Тагиле, 18.03.2018

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересные происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , ,

Читайте также:

Более 6 тыс. жителей Нижнего Тагила проголосовали за объекты благоустройства
9 февраля, 23:35
3 0
Сергей Носов: «Придя на выборы, вы выбираете будущее Нижнего Тагила» (ВИДЕО)
18 марта, 16:20
4 2
Голосование за кандидатов в президенты РФ началось в Нижнем Тагиле (ФОТО)
18 марта, 08:10
2 2

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 112
Подписаться на новости