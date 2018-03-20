Лидеры голосования за благоустройство территорий Тагила станут известны 22 марта

Помимо выборов президента в Нижнем Тагиле прошло голосование по отбору общественных территорий, которые будут благоустроены в 2018 году. Свои голоса отдали 136 тыс. тагильчан.

18 марта жители Нижнего Тагила проголосовали за территории, которые, по их мнению, должны быть благоустроены в 2018 году.



Свой выбор сделали 136 тыс. человек, что составляет 59,7% от числа жителей, закрепленных за специально созданными участками.



Как сообщают «Все новости», итоги будут известны 22 марта, когда завершится работа счётных комиссий.



Фотоотчет: Выборы президента РФ в Нижнем Тагиле, 18.03.2018