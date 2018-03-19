Около 70% месячной нормы осадков выпало в Нижнем Тагиле за последние сутки

Свердловский гидрометцентр прогнозирует начало сильных снегопадов ближе к концу этой недели, в остальные дни может снег, от слабого до умеренного.

По сообщение гидрометцентра, за 18 марта в Нижнем Тагиле выпало 14 мм осадков, что приравнивается примерно к 20 см снежного покрова.

В первые дни недели воздух днем будет прогреваться от -5 до 0 градусов, ночью столбик термометра опустится от -12 до -17 градусов.

Северо-западный ветер сменится на юго-западный, скорость ветра к середине недели будет от 3 до 8 м/с, пишут «Все новости».