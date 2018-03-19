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Новости Нижнего Тагила

Около 70% месячной нормы осадков выпало в Нижнем Тагиле за последние сутки

19 марта 2018, 14:00Добавить новость
Нижний Тагил,погода,экология,снегопад,снегопады,снег,температура воздуха

За 18 марта в Нижнем Тагиле выпало 60-70% от месячной нормы осадков. В начале недели сильных снегопадов пока не ожидается.

Свердловский гидрометцентр прогнозирует начало сильных снегопадов ближе к концу этой недели, в остальные дни может снег, от слабого до умеренного.

По сообщение гидрометцентра, за 18 марта в Нижнем Тагиле выпало 14 мм осадков, что приравнивается примерно к 20 см снежного покрова.

В первые дни недели воздух днем будет прогреваться от -5 до 0 градусов, ночью столбик термометра опустится от -12 до -17 градусов.

Северо-западный ветер сменится на юго-западный, скорость ветра к середине недели будет от 3 до 8 м/с. 

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