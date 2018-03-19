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Новости Нижнего Тагила

Снегопады отступят в Свердловской области к середине недели

19 марта 2018, 09:00Добавить новость
Нижний Тагил,погода,Свердловская область,экология,ветер,весна,снег,зима
В Свердловской области на неделе ожидается пасмурная погода с переменной облачностью. Воздуха прогреется к середине недели, однако к выходным показания на градуснике вновь будут опускаться. Что касается снегопадов, то они отступят уже к середине недели.

Самым холодным днём, судя по прогнозам свердловских синоптиков, будет понедельник. В дневное время ожидается до -9 градусов Цельсия. В ночь на вторник температура упадет до -18.

Во вторник и среду температура воздуха прогреется до -3 градусов. Тем временем, ночью ожидает до -13. Самый тёплый день - четверг. Днём до -2 днём и до -9 ночью. К выходным незначительно похолодает по сравнению с предыдущими днями, ночью будет до -16 градусов.

Ветер не будет превышать 5 метров в секунду, максимальные значения ожидаются в понедельник и четверг. Всю неделю на территории Среднего Урала ожидаются переменная облачность и осадки в виде снега.

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Погода в Нижнем Тагиле
-13
Свердловская область
Нижний Тагил
-13
день: -13
вечер: -6
Погода в Нижнем Тагиле на неделю

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