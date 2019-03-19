Бесплатные медосмотры для кошек пройдут в Свердловской области

В России проходит акция «У кошки не 9 жизней». В период ее проведения владельцы хвостатых смогут проверить их здоровье. В Свердловской области это можно сделать в двух клиниках Екатеринбурга или в Среднеуральске. Жители других городов смогут получить бесплатную онлайн консультацию .

Также свердловчанам предлагают принять участие в акции помощи бездомным животным. Для этого нужно разместить в соцсетях фото своего домашнего любимца с хэштегами #отведукотакврачу и #не9жизней и обещанием отвести кота к ветеринару. За каждый пост фонд помощи бездомным животным будет направлять пачку корма в приюты для четвероногих. На сайте проведения акции включен счетчик, который показывает, сколько пачек корма собрано для бездомных животных.