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Свердловская ОКБ №1 признана лучшим региональным сосудистым центром
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Свердловская ОКБ №1 признана лучшим региональным сосудистым центром

Сегодня, 09:37Здоровье и экологияФото: Департамент информполитики Свердловской области
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