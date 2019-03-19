Свердловская ОКБ №1 признана лучшим региональным сосудистым центром
Сегодня, 09:37Здоровье и экологияФото: Департамент информполитики Свердловской области
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СОКБ №1 в Екатеринбурге победила в номинации «Лучший региональный сосудистый центр» в рамках XI Международного конгресса «Нейрореабилитация-2019».
Сюжеты: Екатеринбург
Премии удостаиваются лучшие медучреждения России в области реабилитации, профилактики и лечения инсульта.
Эта премия вручается второй раз. Первый раз она вручалась в 2016 году, когда мы взяли практически все номинации,поделился директор СОКБ.
Также руководитель учреждения отметил, что в Свердловской области в целом хорошо развито лечение пациентов с сосудистыми заболеваниями.
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