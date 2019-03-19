Свердловские егеря попросили жителей не перевозить раненых животных

В регионах Свердловской области сезон весенней охоты откроется в разные дни. Охотники южной зоны смогут выйти за дичью с 25 апреля, в северной зоне - с 5 мая. В обоих случаях продолжительность сезона составит 10 дней. За его ходом будут наблюдать 34 государственных и 447 производственных охотничьих инспекторов. Егеря предупредили свердловчан о том, что в случае обнаружения раненного животного не стоит пытаться транспортировать его куда-либо.

Надо позвонить 112 и сообщить о его месте нахождения. Служба свяжется с нашими специалистами и ветеринарной службой, животному будет оказана квалифицированная помощь. Если животное перевозить самостоятельно, даже без злого умысла, вполне можно получить административное взыскание. И такой случай в этом году уже был. Кроме этого, дикое животное может вас пнуть, укусить, оно может быть больным и опасным для человека,подчеркнул глава департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира Александр Кузнецов.