Свердловские егеря попросили жителей не перевозить раненых животных
На территории Свердловской области в ближайшие месяцы откроется сезон весенней охоты. Егеря предупредили жителей региона о необходимости соблюдения законодательства и предостерегли от действий, которые могут привести к наложению штрафов.
В регионах Свердловской области сезон весенней охоты откроется в разные дни. Охотники южной зоны смогут выйти за дичью с 25 апреля, в северной зоне - с 5 мая. В обоих случаях продолжительность сезона составит 10 дней. За его ходом будут наблюдать 34 государственных и 447 производственных охотничьих инспекторов. Егеря предупредили свердловчан о том, что в случае обнаружения раненного животного не стоит пытаться транспортировать его куда-либо.
Надо позвонить 112 и сообщить о его месте нахождения. Служба свяжется с нашими специалистами и ветеринарной службой, животному будет оказана квалифицированная помощь. Если животное перевозить самостоятельно, даже без злого умысла, вполне можно получить административное взыскание. И такой случай в этом году уже был. Кроме этого, дикое животное может вас пнуть, укусить, оно может быть больным и опасным для человека,подчеркнул глава департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира Александр Кузнецов.
За прошедший 2018 год на территории области выявлено 857 нарушений, среди них 182 факта незаконной добычи и 23 факта незаконного оборота продукции охоты. Браконьеры лишились 39 единиц огнестрельного оружия и 237 петель и капканов, сообщает «Уралинформбюро».