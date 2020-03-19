Похолодание и небольшой снег обещают синоптики тагильчанам в конце недели

В пятницу днем столбик термометра поднимется до отметки +4 градуса. Снег с дождем, ветер — до 15 метров секунду.

В субботу днем ожидается до +1 градуса, в ночные часы до -8 градусов. Ветер — до 8 метров в секунду. Небольшой снег.