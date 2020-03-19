Похолодание и небольшой снег обещают синоптики тагильчанам в конце недели
Сегодня, 10:53Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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В Нижнем Тагиле, согласно данным Гисметео, к выходным ожидается похолодание.
Сюжеты: Нижний Тагил
В пятницу днем столбик термометра поднимется до отметки +4 градуса. Снег с дождем, ветер — до 15 метров секунду.
В субботу днем ожидается до +1 градуса, в ночные часы до -8 градусов. Ветер — до 8 метров в секунду. Небольшой снег.
В воскресенье днем синоптики обещают похолодание до -4 градусов, в ночные часы столбик термометра опустится до отметки -10 градусов. Ветер — до 10 метров в секунду, возможен снег.
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