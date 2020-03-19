Роспотребнадзор обяжет всех вернувшихся из-за заграницы уходить на карантин

Согласно постановлению, граждане, побывавшие в других странах, обязаны позвонить на горячую линию и сообщить дату и место прибывания за рубежом, а также оставить контактную информацию. А в случае ухудшения самочувствия обратиться за медпомощью. Также работодатели должны оказывать содействие в обеспечении условий изоляции.