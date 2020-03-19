Роспотребнадзор обяжет всех вернувшихся из-за заграницы уходить на карантин
Сегодня, 17:52Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг 1Mi
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Роспотребнадзор вынес постановление, согласно которому все, кто вернулся в Россию из поездки за границу, должны оставаться на двухнедельном карантине. Соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
Сюжеты: Коронавирус
Согласно постановлению, граждане, побывавшие в других странах, обязаны позвонить на горячую линию и сообщить дату и место прибывания за рубежом, а также оставить контактную информацию. А в случае ухудшения самочувствия обратиться за медпомощью. Также работодатели должны оказывать содействие в обеспечении условий изоляции.
Напомним, ранее Роспотребнадзор обязал всех вернувшихся из-за границы и обратившихся за медицинской помощью пройти тест на коронавирус.
Карта распространения коронавируса в России
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