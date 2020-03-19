В Екатеринбурге планируют закупку ИВЛ без аукционов из-за коронавируса
Свердловский Минздрав разместит заказ на покупку ИВЛ у приборостроительного завода. Покупка аппаратов без аукциона у поставщика допускается по причине введения режима повышенной готовности, сообщает «Коммерсантъ».
Несмотря на то, что регионы России заявляют о закупке дополнительных аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в реестре госконтрактов отсутствуют записи о закупочных процедурах.
По словам, заместителя губернатора Свердловской области Павла Крекова, введен режим повышенной готовности. Он позволяет приобретать аппараты без специальных аукционных процедур, если делается это напрямую у поставщика.
Он уточнил, что основным производителем является приборостроительный завод. Именно у него Свердловский Минздрав разместит закупку.
Производством аппаратов искусственной вентиляции легких занимается три завода в России. Все они находятся в Екатеринбурге: ООО «Тритон-Электроникс», АО «Производственное объединение „Уральский оптико-механический завод“» и АО «Уральский приборостроительный завод». По словам министра промышленности Свердловской области Сергея Пересторонина, УОМЗ специализируется на детском оборудовании, а потому основная нагрузка приходится на Приборостроительный завод. У него полная загрузка. В течение месяца он должен выпустить 720 приборов. Это больше нормативного производства.
По словам Пересторонина, при заболевании коронавирусом пациентам может потребоваться респираторная поддержка, а потому регионы запасаются аппаратами. При этом респираторная поддержка предписана рекомендациях от Минздрава РФ и Росздравнадзора.
В Свердловской области, по последним данным, под наблюдением медиков находятся 855 человек. У каждого из них результаты анализов на наличие коронавируса отрицательные. В Екатеринбурге официально подтвержден только один случай заболевания. На карантин были помещены люди, контактировавшие с ней.