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15 заболевших коронавирусом жителей Нижнего Тагила выявлено за сутки

15 случаев COVID-19 зафиксировано в Нижнем Тагиле за минувшие сутки, сообщает региональный оперштаб.

Общее число зарегистрированных с начала пандемии случаев заболевания тагильчан — 4 991.

В Свердловской области за сутки выявлено 152 случая новой коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии зафиксировано 80 800 заболевших. 265 пациентов лежат в больницах в тяжелом состоянии, 99 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. С 18 по 19 марта в регионе выздоровело 164 человека, за все время из медучреждений выписано 73 992 свердловчанина. 15 пациентов скончались за сутки, всего умерло от инфекции 2 599 человек.

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