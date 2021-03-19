Превышение ПДК диоксида азота в 2,5 раза: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 19 марта

В течение двух недель показания газоанализатора при ежедневных замерах оставались нулевыми. Все это время в Нижнем Тагиле был сильный ветер с порывами до 8 м/с. Сегодня погода изменилась — температура воздуха составляла 0 градусов, направление ветра поменялось на южное, его скорость снизилась до двух метров в секунду.
Во время текущих замеров воздуха, которые проходили в прямом эфире, прибор не показал наличие загрязнений.
Вне эфира мы сделали 20-минутные замеры, которые выявили превышение диоксида азота в 2,5 раза (показатель 0,5 мг/м3 при разовой ПДК 0,2 мг/м3).
Диоксид азота — вещество третьего класса опасности. Воздействует на органы дыхания. В зависимости от концентраций проявляются различные последствия воздействия вещества на организм человека — от слабого раздражения слизистых оболочек глаз и носа до отека легких. Источниками выбросов диоксида азота в Нижнем Тагиле являются ЕВРАЗ НТМК — 5 400 тонн в год, меньше — ВГОК — 451 тонна в год, УВЗ — 448 тонн в год, «Планта» — 71 тонна в год, «Уралхимпласт» — 60 тонн в год.
Напомним, по итогам 2020 года Счетная палата РФ заключила, что нацпроект «Экология» не достигнет поставленных целей.