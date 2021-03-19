Превышение ПДК диоксида азота в 2,5 раза: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 19 марта

Превышение ПДК диоксида азота в 2,5 раза: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 19 марта

Сегодня, 18:09Здоровье и экологияАнна ГригорьеваФото: TagilCity.ru
19 марта при замерах воздуха рядом с ж/д вокзалом в Нижнем Тагиле газоанализатор зафиксировал превышение разовой ПДК диоксида азота в 2,5 раза.

В течение двух недель показания газоанализатора при ежедневных замерах оставались нулевыми. Все это время в Нижнем Тагиле был сильный ветер с порывами до 8 м/с. Сегодня погода изменилась — температура воздуха составляла 0 градусов, направление ветра поменялось на южное, его скорость снизилась до двух метров в секунду.

Во время текущих замеров воздуха, которые проходили в прямом эфире, прибор не показал наличие загрязнений.

Вне эфира мы сделали 20-минутные замеры, которые выявили превышение диоксида азота в 2,5 раза (показатель 0,5 мг/м3 при разовой ПДК 0,2 мг/м3).

Диоксид азота — вещество третьего класса опасности. Воздействует на органы дыхания. В зависимости от концентраций проявляются различные последствия воздействия вещества на организм человека — от слабого раздражения слизистых оболочек глаз и носа до отека легких. Источниками выбросов диоксида азота в Нижнем Тагиле являются ЕВРАЗ НТМК — 5 400 тонн в год, меньше — ВГОК — 451 тонна в год, УВЗ — 448 тонн в год, «Планта» — 71 тонна в год, «Уралхимпласт» — 60 тонн в год.

Напомним, по итогам 2020 года Счетная палата РФ заключила, что нацпроект «Экология» не достигнет поставленных целей.

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