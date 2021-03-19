Тагильчане оценили работу мусоросортировочного завода в Тюмени

Тагильчане оценили работу мусоросортировочного завода в Тюмени

Сегодня, 19:28Здоровье и экологияФото: пресс-служба ООО «Компания Рифей»
Жители Нижнего Тагила приехали с ознакомительным визитом на тюменский мусоросортировочный завод, сообщает пресс-служба ООО «Компания Рифей».

Среди посетителей завода: местные общественники и активисты, члены нижнетагильской городской группы по реализации нацпроекта «Экология», представители органов власти и ТОСов и специалисты «Облкоммунэнерго». Последние будут заниматься возведением в Нижнем Тагиле мусоросортировочного завода.

В Тюмени гостям о работе предприятия, об опыте обращения с отходами рассказали специалисты регионального оператора по обращению с ТКО «Тюменское экологическое объединение». Предполагалось, что посетители должны сами увидеть работу предприятия и понять, по какой причине сортировочные заводы — базовая ступень для развития перерабатывающей отрасли.

Множество мифов существует о том, как организована работа с коммунальными отходами на мусоросортировочных заводах, отметила первый заместитель руководителя ООО «ТЭО» Светлана Петренко.

По словам вице-президента Союза Торгово-промышленной палаты Нижнего Тагила, члена Общественной палаты Олега Полевщикова, 47% от поступающего мусора направляются на переработку. Это главный эффект от данного комплекса.

Сегодня мы получили ответы на все наши вопросы и убедились, что такие комплексы необходимы в нашей области, в том числе в Нижнем Тагиле,рассказал Олег Полевщиков.

Напомним, 11 марта стало известно, что администрация Горноуральского горнозаводского округа должна заплатить 18 миллионов рублей за устранение свалок на своей территории. Иск подал региональный оператор «Рифей».

Сюжеты:
Национальные проекты 2019-2024ЭкологияНижний Тагил
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