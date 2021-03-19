Уральские медики поставили на ноги парализованного из-за ошибки коллег врача из Тулы

Врачи из Екатеринбурга спасают врача из Тулы, которого парализовало из-за ошибочного диагноза коллег. В настоящий момент мужчина уже может вставать на ноги.

Супруга больного считает, что произошедшее — это не врачебная ошибка, а халатность. Её мужу поставили неверный диагноз из-за того, что не взяли необходимые анализы. Летом 2018 года 38-летнего врача из Тулы госпитализировали в инфекционное отделение. Его коллеги не взяли бак анализ, не проверили кровь на стерильность и поставили диагноз — мышиная лихорадка. Пациенты выписали лекарство, после которого у него под 40 градусов поднялась температура тела. Он на несколько дней потерял память, а затем попал в реанимацию с отеком мозга. Ему давали гормональные препараты. Позже выяснили в чём было дело. У него редкая инфекция сердца — инфекционный эндокардит. Лекарства, которые ему давали, только усугубили развитие болезни, рассказала E1 жена пациента. В больнице Тулы врача прооперировали. Ему удалили селезенку. По словам супруги, необходимо было убирать и другие очаги поражения. Клапан сердца был изъеден инфекцией. Необходима была операция, но больного никто не хотел брать. Врачи ссылались на абсцессы в головном мозге и оценивали реабилитационный потенциал больного как нулевой. В итоге взять на операцию врача из Тулы согласились московские медики ГКБ имени Юдина. Там же прошел первый этап реабилитации. Однако после выписки больной мог только открывать глаза и не мог двигаться. Затем больной два года провел дома. Супруга получила профильное образование реабилитолога, но её сил было недостаточно. Необходим был комплексный подход различных специалистов. Спасли мужчину врачи из Клиники реабилитации доктора Волковой. Она отвезла туда муж на поезде. За несколько часов до встречи с журналистом издания, больной смог впервые встать. На момент публикации, он смог подняться уже 54 раза. Фото: e1.ru Напомним, 17 марта сообщалось, как медики из клиники Волковой спасли уральца с редким осложнением из-за COVID-19. Его парализовало из-за синдрома Гийена-Барре, развившегося после коронавируса. 48-летний мужчина был выписан после реабилитации. Отмечается, что он смог уйти из клиники на своих ногах. «Говорили, не выживет»: медики спасли уральца с редким осложнением из-за COVID-19

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