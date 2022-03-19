Росприроднадзор взял пробы воздуха в Нижнем Тагиле

В январе 2022 года в Нижнем Тагиле зафиксировано рекордное превышение ПДК сероводорода — до 20 раз. Тогда надзорные ведомства начали проверку, а также установили источник превышения содержания вредных для организма веществ — ЕВРАЗ НТМК. Предприятие утверждало, что загрязнение исходило из канализационного колодца «Водоканал-НТ», но замеры организации доказали обратное, а чиновники назначили НТМК штраф.