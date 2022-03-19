Росприроднадзор взял пробы воздуха в Нижнем Тагиле

Сотрудники уральского Росприроднадзора со специалистами центра лабораторного анализа и технических измерений по УрФО взяли пробы воздуха в контрольных точках промышленных предприятий в Нижнем Тагиле. Замеры проходили при неблагоприятных для рассеивания вредных веществ погодных условиях.
По результатам проверки ведомство примет решение в соответствии с природоохранным законодательством России.
Напомним, редакция TagilCity.ru ежедневно замеряет уровень загрязненности воздуха в разных районах города. За последнюю неделю в Нижнем Тагиле неоднократно было выявлено превышение сероводорода, а 18 марта жители Вагонки снова пожаловались на туман и запах вредных выбросов.
В январе 2022 года в Нижнем Тагиле зафиксировано рекордное превышение ПДК сероводорода — до 20 раз. Тогда надзорные ведомства начали проверку, а также установили источник превышения содержания вредных для организма веществ — ЕВРАЗ НТМК. Предприятие утверждало, что загрязнение исходило из канализационного колодца «Водоканал-НТ», но замеры организации доказали обратное, а чиновники назначили НТМК штраф.