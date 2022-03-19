Росздравнадзор: дефицита жизненно важных лекарств не будет в Свердловской области

Росздравнадзор: дефицита жизненно важных лекарств не будет в Свердловской области
Росздравнадзор: дефицита жизненно важных лекарств не будет в Свердловской области
Сегодня, 11:35Здоровье и экологияФото: 1MI
Свердловский Росздравнадзор проверил аптеки и не выявил превышение допустимых цен на жизненно важные препараты. Также в ведомстве отметили, что производители и поставщики лекарств продолжают работать на российском рынке.

Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения в регионе постоянно контролирует наличие и стоимость жизненно важных препаратов, заявила руководитель свердловского Росздравнадзора Наталья Зильбер.

По ее словам, производители и дистрибьютеры остались на российском фармацевтическом рынке, а аптеки обеспечены необходимым минимумом лекарственных средств.

Объемы производства и поставок лекарств и фармсубстанций, включая импортные, в этом году, по данным Министерства здравоохранения Российской Федерации, значительно опережают показатели прошлого года, подчеркнула Наталья Зильбер.

С 22 февраля по 16 марта производители выпустили 433,6 млн упаковок препаратов, что почти на 20% превышает показатель прошлого года. В этот же период более чем на 70% увеличились поставки сырья для лекарств. Для бесперебойной логистики свердловское ведомство каждую неделю проводит встречи с производителями и дистрибьютерами жизненно важных лекарств.

Напомним, замминистра здравоохранения в регионе Елена Чадова сказала, что больницы не столкнутся с дефицитом лекарств.

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