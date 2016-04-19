«Большая вода» пришла в Нижний Тагил: у «Мегамарта» паводком затоплена стоянка, на ул. Серова воды до бампера (ФОТО, ВИДЕО)

Река Тагил начала выходить на ул. Серова, на проезжей части дежурит наряд ДПС и автомобиль службы МЧС. Также вода пошла в сторону магазина «Мегамарт» и начала затапливать автостоянку. Вода поднялась и вот-вот начнёт «щекотать пузико» новому мосту по ул.Красноармейской сообщил в редакцию TagilCity.ru читатель Алексей.

Независимо от него тагильчанка Наталья прислала в редакцию TagilCity.ru фотографии той самой затопленной парковки у «Мегамарта».

Фото: Наталья Шевелева

Очевидно, что тагильчанам лучше убрать свои автомобили из тех мест, которые могут быть подтоплены.

Один из тагильчан заснял подтопленные приречные улицы Нижнего Тагила на видеорегистратор.

Наиболее интересные моменты на 0:40 и 2:30.

Редакция призывает читателей сохранять спокойствие. Ситуация находится под самым пристальным вниманием Администрации.

На фото поток, несущийся от плотины вниз по течению реки Тагил (19.04.2016)