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«Большая вода» пришла в Нижний Тагил: у «Мегамарта» паводком затоплена стоянка, на ул. Серова воды до бампера (ФОТО, ВИДЕО)
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«Большая вода» пришла в Нижний Тагил: у «Мегамарта» паводком затоплена стоянка, на ул. Серова воды до бампера (ФОТО, ВИДЕО)

19 апреля 2016, 15:35Здоровье и экологияПавел Щербина
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