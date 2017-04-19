11 000 уральцев ежегодно страдают от покусов животных: необходима профилактика бешенства

В 2016 году на Среднем Урале 11 509 человек обратились в медучреждения региона с покусами животных. Примерно такое же количество обращений было в 2015 году. Превышение подобных случаев наблюдалось в прошлом году в 35 муниципалитетах. Диагноз «бешенство» подтвердился у 74 человек.

За период первого квартала 2017 года уже зарегистрировано 2 015 обращений от граждан с покусами животных. В восьми случаях диагноз «бешенства» подтвержден лабораторными исследованиями: это ниже уровня 2016 года на 34,7%.

По данным Роспотребнадзора, 25% из всех зарегистрированных случаев – это покусы домашних животных. Из них в шести случаях был установлен диагноз «бешенство».

Эпидемиологи рекомендуют соблюдать населению ряд правил, чтобы избежать заражения бешенством:

Лицам, связанным с опасностью заражения бешенством от животных – ветеринарным работникам, охотникам, рыболовам, собаколовам, лесникам – необходимо проходить иммунизацию.

Проживающих в сельской местности кошек и собак подвергать иммунизации ежегодно.

При получении укуса, царапины, ослюнении от дикого или бездомного животного обращаться в медицинское учреждение: в случае обращения там обязаны оказать необходимую помощь.