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11 000 уральцев ежегодно страдают от покусов животных: необходима профилактика бешенства
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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11 000 уральцев ежегодно страдают от покусов животных: необходима профилактика бешенства

19 апреля 2017, 14:35Здоровье и экология
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