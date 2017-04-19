Резкое потепление стало причиной наступления быстрого половодья на Среднем Урале (ФОТО)

6 и 7 апреля уральский температурный климат начал резко меняться: наступило потепление. В марте высокая температура воздуха сильно подпортила лед. Обычно после наступления тепла реки начинают вскрываться ото льда через две недели, но в этот раз данное природное явление пришло на Средний Урал раньше.

Колебания уровней воды на реках Свердловской области начались 15-18 апреля. По информации Уральского гидрометцентра, подвижки льда уже происходят на реках: Уфа, Сосьва, Чусовая, Ница.

Суточные подъемы воды достигают 20-70 см. В Тавде в районе села Таборы он достиг одного метра за сутки. В нижнем течении реки Тагил образовывался временный затор, об этом сообщает интернет-газета ZNAK.

Как отмечают синоптики, в ближайшие дни продолжатся затопления пойм рек и временные заторы льда.

Фото: ZNAK