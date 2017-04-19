Сильные снегопады идут на Свердловскую область: высота снежного покрова может достигать 15 сантиметров
19 апреля 2017, 10:00Здоровье и экология
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Сильные снегопады придут в Свердловскую область с 20 по 21 апреля. Как сообщает Уральский Гидрометцентр, в некоторых районах высота снежного покрова может достичь 15 см.
Сюжеты: Нижний Тагил, Екатеринбург
Неблагоприятные погодные условия могут привести к авариям на дорогах. Так как многие водители уже успели сменить резину на автомобилях, департамент информполитики области рекомендует воздержаться в эти дни от дальних поездок.
Дорожные службы будут находиться в режиме повышенной готовности. Также планируется усилить контроль за дорогами федерального значения.
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