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Сильные снегопады идут на Свердловскую область: высота снежного покрова может достигать 15 сантиметров
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Сильные снегопады идут на Свердловскую область: высота снежного покрова может достигать 15 сантиметров

19 апреля 2017, 10:00Здоровье и экология
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