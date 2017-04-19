Сортировка пищевых и непищевых отходов будет осуществляться в Екатеринбурге с 2018 года
19 апреля 2017, 08:40Здоровье и экология
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В Екатеринбурге с 2018 года региональный оператор впервые будут разделять пищевые и непищевые отходы.
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Вопрос утилизации опасных веществ, а также твёрдых коммунальных отходов обсудили на заседании городской думы Екатеринбурга. Конкурс по выбору регионального оператора пройдет в декабре 2017 года, а работы начнутся в июле 2018-го.
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