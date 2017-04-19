Сортировка пищевых и непищевых отходов будет осуществляться в Екатеринбурге с 2018 года

Вопрос утилизации опасных веществ, а также твёрдых коммунальных отходов обсудили на заседании городской думы Екатеринбурга. Конкурс по выбору регионального оператора пройдет в декабре 2017 года, а работы начнутся в июле 2018-го.

Отметим, что регионы, в том числе Свердловская область, были не готовы к раннему запуску системы обращения ТКО. Поэтому Владимир Путин отложил проект до 2019 года.

Только сейчас в законе появилось понятие «батарейки», а самый ближайший и единственный завод на Урале по их приёму находится в Челябинске, пишет Правда УрФО.