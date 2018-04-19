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7 населенных пунктов Свердловской области отрезаны от мира из-за паводка
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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7 населенных пунктов Свердловской области отрезаны от мира из-за паводка

19 апреля, 10:35Здоровье и экология
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