7 населенных пунктов Свердловской области отрезаны от мира из-за паводка

Затопление жилых домов маловероятно, однако в зоне риска находятся Махнево, Туринск и Талица, Карпинск, Красноуфимск, Слободо-Туринский и Байкаловский МР.

В регионе затоплены два моста – в селах Елань Байкаловского района и Кировское Алапаевского МО.

По прогнозам специалистов МЧС, весенний паводок начнется на юге и западе региона в конце апреля, в центральных районах – в конце мая, на севере – в начале июня.

В регион завезены продукты питания и все необходимое в случае возникновения ЧС, пишет «Облгазета».