7 населенных пунктов Свердловской области отрезаны от мира из-за паводка
19 апреля, 10:35Здоровье и экология
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7 населенных пунктов Свердловской области отрезаны от мира из-за паводка.
Затопление жилых домов маловероятно, однако в зоне риска находятся Махнево, Туринск и Талица, Карпинск, Красноуфимск, Слободо-Туринский и Байкаловский МР.
В регионе затоплены два моста – в селах Елань Байкаловского района и Кировское Алапаевского МО.
По прогнозам специалистов МЧС, весенний паводок начнется на юге и западе региона в конце апреля, в центральных районах – в конце мая, на севере – в начале июня.
В регион завезены продукты питания и все необходимое в случае возникновения ЧС, пишет «Облгазета».
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