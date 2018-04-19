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Новости Нижнего Тагила

Экспресс-тестирование на ВИЧ будет проходить в Нижнем Тагиле с 24 по 27 апреля

19 апреля 2018, 08:05Добавить новость
город,здоровье,Нижний Тагил,Свердловская область,ВИЧ,ВИЧ-статус,экспресс-тестирование
Стали известны дни, когда жители Нижнего Тагила смогут пройти экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию. В апреле на эти цели выделено четыре дня – с 24 по 27 число.

Специалисты заявляют о сложной ситуации с заболеваемостью ВИЧ в Нижнем Тагиле. В течение марта 2018 года было зарегистрировано более 600 новых пациентов с вирусом иммунодефицита человека. Несмотря на статистическое снижение показателей, врачи не советуют расслабляться и предлагают гражданам пройти бесплатное экспресс-тестирование. Сделать это можно будет с 24 по 27 апреля.

В первый день пункт экспресс-тестирования будет работать с 16.00 до 19.00 часов в помещении кинотеатра «Родина 3D». 25 апреля с 16.00 до 19.00 желающих пройти тестирование ожидают на территории привокзальной площади. 26 апреля с 16.00 до 19.00 пункт откроется в помещении ТРЦ «КИТ», за ресторанами Baskin Robbins и Subway. В это же время 27 апреля медики будут ожидать желающих узнать свой ВИЧ статус в ТЦ «Гороскоп».

Экспресс-тест проходит безболезненно, безопасно и будет готов уже через 15 минут. Его точность составляет 99,8%, сообщает «Тагильский рабочий».

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