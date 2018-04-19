Первый лесной пожар зафиксирован в Свердловской области
19 апреля, 12:00Здоровье и экология
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Первый лесной пожар зафиксирован в 2018 году в Свердловской области. Произошел он на территории Ивдельского лесничества.
Как сообщили в Департаменте лесного хозяйства Свердловской области, пожар на территории Ивдельского лесничества произошел по вине людей и охватил площадь в два гектара.
Установлено, что огонь начал распространятся от костра, разведенного у реки Ивдель. По сухой траве и мху пламя распространилось на большую площадь.
Оперативно потушить возгорание удалось благодаря снегу, еще не растаявшему у подножий скал, сообщает ОТВ.
Представители Департамента лесного хозяйства региона призывают свердловчан быть внимательнее к безопасности и не разводить открытый огонь на природе, не бросать окурки и спички в сухую траву.
При возникновении природного пожара можно сообщать по тел. 8 800 100-94-00 и 8 343 258-65-94.
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