+4
Свердловская область
Нижний Тагил
+4
вечер: +10
ночь: +4
Погода в Нижнем Тагиле на неделю
USD 61.55 + 4.29
EUR 76.09 + 5.53
| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Первый лесной пожар зафиксирован в Свердловской области

19 апреля 2018, 12:00Добавить новость
безопасность,пожар,Свердловская область,экология,Ивдель,лес,природа,огонь,департамент

Первый лесной пожар зафиксирован в 2018 году в Свердловской области. Произошел он на территории Ивдельского лесничества.

Как сообщили в Департаменте лесного хозяйства Свердловской области, пожар на территории Ивдельского лесничества произошел по вине людей и охватил площадь в два гектара.

Установлено, что огонь начал распространятся от костра, разведенного у реки Ивдель. По сухой траве и мху пламя распространилось на большую площадь.

Оперативно потушить возгорание удалось благодаря снегу, еще не растаявшему у подножий скал, сообщает ОТВ.

Представители Департамента лесного хозяйства региона призывают свердловчан быть внимательнее к безопасности и не разводить открытый огонь на природе, не бросать окурки и спички в сухую траву.

При возникновении природного пожара можно сообщать по тел. 8 800 100-94-00 и 8 343 258-65-94.

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересные происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , , ,

Читайте также:

735 кубометров пострадавшего от пожара леса будет вырублено в Нижнем Тагиле
1 февраля, 06:35
1 0
4 гаража и 2 автомобиля сгорели в Ивделе
11 марта, 12:35
0 1
Пожары могут начаться в Свердловской области из-за сжигания сухой травы
14 апреля, 14:35
0 0

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 85
Сейчас на сайте 3148 гостей и 39 пользователей
Подписаться на новости