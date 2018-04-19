Первый лесной пожар зафиксирован в Свердловской области

Первый лесной пожар зафиксирован в 2018 году в Свердловской области. Произошел он на территории Ивдельского лесничества.

Как сообщили в Департаменте лесного хозяйства Свердловской области, пожар на территории Ивдельского лесничества произошел по вине людей и охватил площадь в два гектара.





Установлено, что огонь начал распространятся от костра, разведенного у реки Ивдель. По сухой траве и мху пламя распространилось на большую площадь.





Оперативно потушить возгорание удалось благодаря снегу, еще не растаявшему у подножий скал, сообщает ОТВ.





Представители Департамента лесного хозяйства региона призывают свердловчан быть внимательнее к безопасности и не разводить открытый огонь на природе, не бросать окурки и спички в сухую траву.





При возникновении природного пожара можно сообщать по тел. 8 800 100-94-00 и 8 343 258-65-94.