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Новости Нижнего Тагила

Владимир Путин: «Проблемы экологии в Нижнем Тагиле будут решать в первую очередь»

19 апреля 2018, 11:35Добавить новость
Нижний Тагил,экология,заводы,выбросы,воздух,наилучшие доступные технологии,загрязнение атмосферы,атмосфера
Заводы Нижнего Тагила вошли в список 300 предприятий, в которых будут в первую очередь решаться проблемы с экологической обстановкой.

Об этом заявил Владимир Путин. Всего президент упомянул 11 городов, где превышены нормативы по выбросам в атмосферу. В их числе Нижний Тагил, Челябинск, Магнитогорск, Череповец.

Вклад этих 300 предприятий в выбросы вредных веществ на территории России составляет 60%. С 2019 по 2022 годы предприятия поэтапно перейдут на наилучшие доступные технологии.

Для предприятий с 2020 года коэффициент к ставкам за сверхнормативные сбросы увеличится до 100-кратного, сообщает пресс-служба Кремля.

В послании федеральному собранию президент упоминал, что экология Нижнего Тагила зависит от работы городских предприятий.

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