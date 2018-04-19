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Новости Нижнего Тагила

7 населенных пунктов Свердловской области отрезаны от мира из-за паводка

19 апреля 2018, 10:35Добавить новость
МЧС,Свердловская область,паводок,населенные пункты,махнево,туринск,Талица,карпинск,Красноуфимск
7 населенных пунктов Свердловской области отрезаны от мира из-за паводка.

Затопление жилых домов маловероятно, однако в зоне риска находятся Махнево, Туринск и Талица, Карпинск, Красноуфимск, Слободо-Туринский и Байкаловский МР. 

В регионе затоплены два моста – в селах Елань Байкаловского района и Кировское Алапаевского МО.

По прогнозам специалистов МЧС, весенний паводок начнется на юге и западе региона в конце апреля, в центральных районах – в конце мая, на севере – в начале июня.

В регион завезены продукты питания и все необходимое в случае возникновения ЧС, пишет «Облгазета».

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