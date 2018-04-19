7 населенных пунктов Свердловской области отрезаны от мира из-за паводка.

Затопление жилых домов маловероятно, однако в зоне риска находятся Махнево, Туринск и Талица, Карпинск, Красноуфимск, Слободо-Туринский и Байкаловский МР.



В регионе затоплены два моста – в селах Елань Байкаловского района и Кировское Алапаевского МО.



По прогнозам специалистов МЧС, весенний паводок начнется на юге и западе региона в конце апреля, в центральных районах – в конце мая, на севере – в начале июня.





В регион завезены продукты питания и все необходимое в случае возникновения ЧС, пишет «Облгазета».