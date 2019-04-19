Онкологи заподозрили рак у 7% посетителей выставки «Здравоохранение Урала»

На выставке врачи рассказали о методах профилактики, ранней диагностики онкологиченских заболеваний, а также мотивировали людей к прохождению онкоскринингов. Врачи рассказали, что на ранних стадиях рак поддается лечению легко.

Более 200 человек сделали дерматоскопию и маммографию. 7% пациентов, у которых врачи заподозрили рак на ранней стадии, получили рекомендации по дальнейшему лечению и направления к специалистам-онкологам.