Онкологи заподозрили рак у 7% посетителей выставки «Здравоохранение Урала»
Сегодня, 15:28Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг 1Mi
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Специалисты Свердловского онкодиспансера обследовали более 200 посетителей выставки «Здравоохранение Урала», сообщает департамент иноформполитики региона.
Сюжеты: Екатеринбург
На выставке врачи рассказали о методах профилактики, ранней диагностики онкологиченских заболеваний, а также мотивировали людей к прохождению онкоскринингов. Врачи рассказали, что на ранних стадиях рак поддается лечению легко.
Более 200 человек сделали дерматоскопию и маммографию. 7% пациентов, у которых врачи заподозрили рак на ранней стадии, получили рекомендации по дальнейшему лечению и направления к специалистам-онкологам.
Также на выставке прошли международные конференции, на которых 30 врачей онкодиспансера поделились опытом работы высокотехнологичной медицины. Онкологи районных поликлиник заявили о готовности организовать скрининговые исследования на базе своих учреждений здравоохранения.
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