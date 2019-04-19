В Нижнем Тагиле и ГГО произошло 11 пожаров сухой травы и мусора за сутки

Жители Дзержинского района жалуются на едкий дым и запах гари в квартирах. Причиной этому служат пожары сухой травы и мусора.

Огонь подобрался прямо к гаражам, с разных сторон подъезжали пожарные машины, поле большое и дорог туда нет. Пожар полыхал около двух часов, рассказала 19 апреля редакции TagilCity.ru жительница Вагонки.

По информации ОНД и ПР Нижнего Тагила и ГГО, травяные пожары служат одним из самых мощных источников выбросов в атмосферу углекислого газа.

Пары сухой травы приводят к такому загрязнению атмосферы, которое сравнимо с мощными промышленными выбросами. Ухудшается самочувствие людей, обостряются некоторые хронические заболевания, особенно у лиц, страдающих астмой, рассказали специалисты.

18 апреля в Нижнем Тагиле на Черноисточинском шоссе у дома № 58 горела сухая трава. Площадь возгорания составила 500 квадратных метров.

У дома № 45 на улице Максима Горького огонь охватил территорию в 800 квадратных метров.

Еще два крупных пожара произошли на улице Самотечная, 17 и Коксовая, 2а. Там площадь пожара достигла 400-500 квадратных метров.

Также пожары зарегистрированы на улицах Дружинина, Алтайская, Калинина, Лебяжинская, Вогульская, Ульяновская, а также за территорией коллективного сада «Северный-1», где возгорание распространилось на 2 га.

В Горноуральском городском округе пожар площадью в 250 квадратных метров возник возле дома № 57.