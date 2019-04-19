В Нижнем Тагиле пройдут бесплатные экспресс-тестирования на ВИЧ

24 апреля тагильчан ждут в мобильном пункте на привокзальной площади. 25 апреля тестирование можно пройти в помещение торгово-развлекательного центра «КИТ». 26 апреля – в ТЦ «Гороскоп» на Вагонке. 30 апреля – на первом этаже кинотеатра «Родина 3D» на проспекте Ленина в Нижнем Тагиле.