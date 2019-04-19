В Нижнем Тагиле пройдут бесплатные экспресс-тестирования на ВИЧ
Сегодня, 10:09Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг 1Mi
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В конце апреля в Нижнем Тагиле пройдут акции экспресс-тестирования на ВИЧ. Исследования будут проводиться с 16 до 19 часов бесплатно и анонимно, а результат будет готов в течение 15 минут, информирует пресс-служба администрации города.
Сюжеты: Нижний Тагил
24 апреля тагильчан ждут в мобильном пункте на привокзальной площади. 25 апреля тестирование можно пройти в помещение торгово-развлекательного центра «КИТ». 26 апреля – в ТЦ «Гороскоп» на Вагонке. 30 апреля – на первом этаже кинотеатра «Родина 3D» на проспекте Ленина в Нижнем Тагиле.
Точность результатов теста – 99,8%.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей