В Екатеринбурге на карантин отправили ежиху, приехавшую вместе с хозяйкой из Тайланда

При этом хозяйка ежихи уверена, что зверек абсолютно здоров, так как перед вылетом был пройден полный осмотр ветеринара.

Для того, чтобы вывезти животное из Тайланда девушке пришлось постараться. У нее на руках имелись все необходимые справки от Россельхознадзора и экспортные от Таиланда на то, что ежа можно вывозить в другую страну. Несмотря на это, авиакомпания «Уральские авиалинии» не хотела пускать на борт пассажирку с питомцем, ссылаясь на дезинфекцию.