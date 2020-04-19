В Екатеринбурге на карантин отправили ежиху, приехавшую вместе с хозяйкой из Тайланда
Сегодня, 20:04Здоровье и экологияФото: Е1.ru
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На рейсе из Тайланда, который прибыл в Екатеринбург в ночь на 19 апреля, помимо людей прилетела ежиха, которая принадлежит одной из пассажирок по имени Анжела. Животное на 30 дней отправили на карантин в специальный реабилитационный центр, пишет Е1.
Сюжеты: Коронавирус, Екатеринбург
При этом хозяйка ежихи уверена, что зверек абсолютно здоров, так как перед вылетом был пройден полный осмотр ветеринара.
Своего питомца Анжела приобрела в Бангкоке, там эти животные считаются экзотическими. Ежиха получила кличку Гимзо.
Для того, чтобы вывезти животное из Тайланда девушке пришлось постараться. У нее на руках имелись все необходимые справки от Россельхознадзора и экспортные от Таиланда на то, что ежа можно вывозить в другую страну. Несмотря на это, авиакомпания «Уральские авиалинии» не хотела пускать на борт пассажирку с питомцем, ссылаясь на дезинфекцию.
Анжеле удалось получить разрешение от авиаперевозчика уже на месте в аэропорту. Вопрос помог уладить российский консул.
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