В Нижнем Тагиле зафиксированы новые случаи заражения коронавирусом
Сегодня, 13:44Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг 1Mi
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По данным на 19 апреля, за минувшие сутки в Свердловской области у 15 человек был подтвержден коронавирус. Среди них жители Нижнего Тагила, сообщает департамент информполитики.
Сюжеты: Коронавирус, Нижний Тагил
Как рассказали в опрештрабе, в Свердловской области новые случаи заражения подтверждены у жителей Нижнего Тагила, Каменска-Уральского и Екатеринбурга. Таким образом, общее число заболевших в регионе составило 141 человек.
Главный санитарный врач Нижнего Тагила Юрий Бармин на вопрос журналиста TagilCity.ru о количестве новых заболевших в городе оперативный комментарий предоставить не смог.
В Нижнем Тагиле о первом заболевшем стало известно 10 апреля. Диагноз подтвердился у 63-летнего жителя Вагонки, который приехал из Беларуси. Еще четыре случая заражения коронавирусом были подтверждены у тагильчан 11 апреля.
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