В Нижнем Тагиле зафиксированы новые случаи заражения коронавирусом

Как рассказали в опрештрабе, в Свердловской области новые случаи заражения подтверждены у жителей Нижнего Тагила, Каменска-Уральского и Екатеринбурга. Таким образом, общее число заболевших в регионе составило 141 человек.

Главный санитарный врач Нижнего Тагила Юрий Бармин на вопрос журналиста TagilCity.ru о количестве новых заболевших в городе оперативный комментарий предоставить не смог.