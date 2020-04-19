В России число заболевших коронавирусом превысило 42 тысячи

На 19 апреля общее число россиян, заболевших COVID-19, составляет 42 853. За стуки выздоровели 234 человека, умерли – 48 россиян. Общее число выздоровлений – 3 291, смертей – 361.

С предварительным диагнозом в медучреждениях находятся 132 тысячи россиян, проведено более 1,9 млн тестов.

В Московской области выявлено 709 новых случаев заболевания, в Нижегородской области - 129, в Санкт-Петербурге - 114.