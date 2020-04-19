В Свердловской области зафиксировано 15 новых случаев заражения коронавирусом
Сегодня, 13:15Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг 1Mi
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По данным оперштраба, на 19 апреля в Свердловской области подтверждены 15 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Сюжеты: Коронавирус
Таким образом, число заболевших с начала пандемии достигло 141 человека. Вчера в регионе было зарегистрировано 11 новых случаев заражения.
Состояние шестерых больных врачи оценивают как тяжелое, 27-ми — средней тяжести, остальных как удовлетворительное. Выздоровели еще три человека. Общее число выписанных из больниц — 52.
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