В Свердловской области зафиксировано 15 новых случаев заражения коронавирусом

Таким образом, число заболевших с начала пандемии достигло 141 человека. Вчера в регионе было зарегистрировано 11 новых случаев заражения.

Состояние шестерых больных врачи оценивают как тяжелое, 27-ми — средней тяжести, остальных как удовлетворительное. Выздоровели еще три человека. Общее число выписанных из больниц — 52.