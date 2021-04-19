Два российских штамма коронавируса выделено Роспотребнадзором

Виды российской инфекции уже выявлены зарубежом. Ученые предполагают, что это связано с приспособлением штамма к территории обитания. Самыми заразными на текущий момент считают бразильский, британский, южноафриканский виды COVID-19. Британский вид выявлен в сентябре 2020 года в Великобритании. Южноафриканский обнаружен в октябре 2020 года. Бразильский - в январе 2021 года.