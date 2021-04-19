Два российских штамма коронавируса выделено Роспотребнадзором

На данный момент в России формируются два вида коронавируса, сибирский и северо-западный. Их степень болезнетворности не сравнима с британским или южноафриканским видами, сообщают «Новые известия».
Ранее Роспотребнадзор заявлял о выявлении нового вида коронавируса в Сибири. Но эта версия не была сильнее первоначальной.
У нас есть мутации, которые пока не свойственны ни одному из описанных за рубежом штаммов,так цитируют главу Роспотребнадзора Анну Попову «РИА Новости».
Виды российской инфекции уже выявлены зарубежом. Ученые предполагают, что это связано с приспособлением штамма к территории обитания. Самыми заразными на текущий момент считают бразильский, британский, южноафриканский виды COVID-19. Британский вид выявлен в сентябре 2020 года в Великобритании. Южноафриканский обнаружен в октябре 2020 года. Бразильский - в январе 2021 года.
В исследовательском центре, разработавшим вакцину от коронавируса, заявляют, что «Спутник V» эффективна против всех выявленных штаммов. В мировом научном сообществе нет ответа о том, насколько эффективна прививка от всех видов вируса.