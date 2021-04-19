Еще 109 случаев COVID-19 выявлено в Свердловской области за сутки

Еще 109 случаев COVID-19 выявлено в Свердловской области за сутки
Сегодня, 13:57Здоровье и экологияФото: pixabay.com
109 случаев коронавируса зарегистрировано в Свердловской области с 18 по 19 апреля, согласно данным оперативного штаба региона.

Почти у 85 тысяч свердловчан выявлен COVID-19 с начала пандемии

Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга, Арамильского, Артинского городских округов, Асбеста, Белоярского городского округа, Березовского, Верхней Пышмы, Каменска-Уральского, Качканара, Кировграда, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска, Кушвы, Нижнего Тагила, Нижнесергинского района, Новой Ляли, Первоуральска, Пышминского городского округа, Ревды, Режа, Североуральска, Среднеуральска, Сысертского, Тавдинского, Талицкого и Туринского городских округов.

За время пандемии в регионе зарегистрировано 84 934 случая инфицирования. Отмечается, что 260 пациентов находятся в тяжелом состоянии, из них 139 лежат в отделениях реанимации, а 92 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

По России за сутки зафиксирован 8 589 случаев коронавируса в 83 регионах страны. Таким образом, общее число случаев заболевания достигло 4 710 690 человек.

119 пациентов выписано по выздоровлению от коронавируса за сутки на Среднем Урале

Общее число вылечившихся — 78 492 человек.

По стране за последние 24 часа из больниц выписано 6 818 россиян. Больше всего выздоровевших в Москве — 1 089, Московской области — 462, Санкт-Петербург — 332. За время пандемии в России по выздоровлению выписано 4 333 598 человек.

Более 2,9 тысячи свердловчан скончались от COVID-19 с начала пандемии

Число летальных случаев от коронавируса в регионе достигло 2 946 человек, из них 14 пациентов умерло за прошедшие сутки.

В России с 18 по 19 апреля зафиксировано 346 случаев смерти. За все время по стране скончалось 105 928 человек.

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