Еще 109 случаев COVID-19 выявлено в Свердловской области за сутки

Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга, Арамильского, Артинского городских округов, Асбеста, Белоярского городского округа, Березовского, Верхней Пышмы, Каменска-Уральского, Качканара, Кировграда, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска, Кушвы, Нижнего Тагила, Нижнесергинского района, Новой Ляли, Первоуральска, Пышминского городского округа, Ревды, Режа, Североуральска, Среднеуральска, Сысертского, Тавдинского, Талицкого и Туринского городских округов.
За время пандемии в регионе зарегистрировано 84 934 случая инфицирования. Отмечается, что 260 пациентов находятся в тяжелом состоянии, из них 139 лежат в отделениях реанимации, а 92 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
По России за сутки зафиксирован 8 589 случаев коронавируса в 83 регионах страны. Таким образом, общее число случаев заболевания достигло 4 710 690 человек.
Общее число вылечившихся — 78 492 человек.
По стране за последние 24 часа из больниц выписано 6 818 россиян. Больше всего выздоровевших в Москве — 1 089, Московской области — 462, Санкт-Петербург — 332. За время пандемии в России по выздоровлению выписано 4 333 598 человек.
Число летальных случаев от коронавируса в регионе достигло 2 946 человек, из них 14 пациентов умерло за прошедшие сутки.
В России с 18 по 19 апреля зафиксировано 346 случаев смерти. За все время по стране скончалось 105 928 человек.