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Наиболее опасные территории с клещами названы в Свердловской области

Появилась информация, какие территории с клещами являются наиболее опасными в Свердловской области, сообщает региональный Роспотребнадзор.

На данный момент клещи активизировались в 48 муниципалитетах области. Они укусили 763 человека, но наибольшее количество пострадавших зафиксировано в семи муниципалитетах:

  • Пышминский;
  • Белоярский;
  • Новолялинский;
  • Тугулымский ГО;
  • Слободо-Туринский МР;
  • Ирбитском МО;
  • Каменск-Уральский.

В указанных местах среднеобластные показатели по укусам клещей превышены в два раза и более. Отмечается, что половина случаев приходится на Екатеринбург — 375 укусов.

Напомним, 7 апреля стало известно, что в больницы Свердловской области прибыла крупная партия иммуноглобулина, который предназначен для профилактики клещевого энцефалита.

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