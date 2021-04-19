Наиболее опасные территории с клещами названы в Свердловской области

Сегодня, 20:49Здоровье и экологияФото: pixabay
На данный момент клещи активизировались в 48 муниципалитетах области. Они укусили 763 человека, но наибольшее количество пострадавших зафиксировано в семи муниципалитетах:
В указанных местах среднеобластные показатели по укусам клещей превышены в два раза и более. Отмечается, что половина случаев приходится на Екатеринбург — 375 укусов.
Напомним, 7 апреля стало известно, что в больницы Свердловской области прибыла крупная партия иммуноглобулина, который предназначен для профилактики клещевого энцефалита.