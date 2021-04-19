Превышений ПДК загрязнений нет: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 19 апреля

19 апреля при замерах воздуха возле железнодорожного вокзала в Нижнем Тагиле газоанализатор не зафиксировал содержания в атмосфере ни одного из пяти веществ-загрязнителей.

Показатели диоксида серы, диоксида азота, синильной кислоты, формальдегида и сероводорода остались по нолям. Замеры проводились при температуре воздуха +6 градусов и северном ветре со скоростью три метра в секунду. Прямые эфиры с данными по замерам воздуха в Нижнем Тагиле редакция TagilCity.ru проводит в Instagram. Информация о состоянии атмосферы получена на основании инструментальных замеров газоанализатором «Геолан-1П». Указанные сведения не являются официальными и могут отличаться от замеров, опубликованных уполномоченным государственным органом. Для получения официальной информации о состоянии окружающей среды редакция «TagilCity» рекомендует направлять соответствующие запросы в Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора.

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