Синоптики Урала обещают на начало недели от -13º до +17º градусов

Уральские синоптики рассказали о погоде на начало недели. Температура воздуха составит от -13º до +17º градусов.

Уральский гидрометцентр сообщает о переменчивой погоде 19 апреля. Ночью температура воздуха при условиях прояснения составит -13 градусов. Дневные температуры составят до +17 градусов. 20 апреля в ночное время температура воздуха составит -1...-6 градусов. Днем воздух прогреется до +8...+13 градусов. Ночью 21 апреля синоптики прогнозируют +2...-3ºС. Днём потеплеет до +12...+17ºС. Ветер северо-западный 3-8 м/с. С 19 по 21 апреля осадков не прогнозируется. В Екатеринбурге днем в эти дни обещают преимущественно плюсовые температуры – +5...+7ºС, +11...+13ºС и +15...+17ºС соответственно. По ночам температура воздуха будет опускаться ниже нуля градусов.

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