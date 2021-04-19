Синоптики Урала обещают на начало недели от -13º до +17º градусов

Синоптики Урала обещают на начало недели от -13º до +17º градусов
Сегодня, 11:19Здоровье и экологияФото: pixabay.com
Уральские синоптики рассказали о погоде на начало недели. Температура воздуха составит от -13º до +17º градусов.

Уральский гидрометцентр сообщает о переменчивой погоде 19 апреля. Ночью температура воздуха при условиях прояснения составит -13 градусов. Дневные температуры составят до +17 градусов.

20 апреля в ночное время температура воздуха составит -1...-6 градусов. Днем воздух прогреется до +8...+13 градусов.

Ночью 21 апреля синоптики прогнозируют +2...-3ºС. Днём потеплеет до +12...+17ºС. Ветер северо-западный 3-8 м/с.

С 19 по 21 апреля осадков не прогнозируется.

В Екатеринбурге днем в эти дни обещают преимущественно плюсовые температуры – +5...+7ºС, +11...+13ºС и +15...+17ºС соответственно. По ночам температура воздуха будет опускаться ниже нуля градусов.

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погодасиноптикиУралпогода в апреле
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