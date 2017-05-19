197 кубометров леса незаконно вырубили в лесничестве под Алапаевском
19 мая 2017, 16:25Здоровье и экология
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Прокуратура Алапаевска провела проверку по факту осуществления незаконной вырубки деревьев на территории Нейво-Шайтанского лесничества.
Сюжеты: Алапаевск
Установлено, что весной этого года на территории лесничества произведена незаконная вырубка 197 кубометров леса. Лесничеству нанесен материальный ущерб более чем в 1,5 млн. руб.
Начато уголовное делопроизводство по ч. 3 ст. 260 УК РФ, сообщает прокуратура Свердловской области.
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