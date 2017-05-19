Дошколята из Нижнего Тагила научились правилам поведения в случае пожара (ФОТО)

Дошколятам показывали обучающие мультфильмы, поясняли, как обезопасить себя в случае ЧП. Ребята научились эвакуироваться из задымленного помещения, сообщать о возгорании по телефону 01.

Ребята охотно принимали участие во всех заданиях, рассказали в пресс-службе ЦЗННТ. Самое главное, что новые знания помогут им выжить в случае чрезвычайной ситуации. В конце встречи ребята получили информационные буклеты, чтобы повторить материал дома с родителями.