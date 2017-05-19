Дошколята из Нижнего Тагила научились правилам поведения в случае пожара (ФОТО)
19 мая 2017, 07:45Здоровье и экология
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Накануне в детском саду Нижнего Тагила «Солнышко» прошло учебное занятие по пожарной безопасности. Организаторами выступили специалисты Центра защиты населения.
Сюжеты: Нижний Тагил
Дошколятам показывали обучающие мультфильмы, поясняли, как обезопасить себя в случае ЧП. Ребята научились эвакуироваться из задымленного помещения, сообщать о возгорании по телефону 01.
Ребята охотно принимали участие во всех заданиях, рассказали в пресс-службе ЦЗННТ. Самое главное, что новые знания помогут им выжить в случае чрезвычайной ситуации. В конце встречи ребята получили информационные буклеты, чтобы повторить материал дома с родителями.
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Фото: Центр защиты населения г. Нижний Тагил
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