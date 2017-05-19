Первое настоящее тепло придет в Нижний Тагил 20 мая
19 мая 2017, 11:35Здоровье и экология
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Оптимистичные прогнозы майского тепла обещают синоптики в Нижнем Тагиле на ближайшие выходные.
Сюжеты: Нижний Тагил
Как утверждают метеорологи, в Нижнем Тагиле 20-21 мая температура воздуха поднимется до +19-26°С. Напомним, совсем недавно наблюдалось понижение температуры до -3 °С.
19 и 20 мая ожидается переменная облачность, ветер западный, 5 м/с. В воскресенье, 21 мая, пройдут кратковременные дожди, температура воздуха достигнет +19°С. Таким образом, самым теплым днем будет суббота, 20 мая. Столбик термометра может подняться до +26°С, сообщают «Аргументы и факты».
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